Calciomercato Juventus, Agnelli potrebbe lasciare i bianconeri per andare in Ferrari. L’annuncio lanciato dal quotidiano ‘La Verità’

Calciomercato Juventus, il clamoroso annuncio lanciato dal quotidiano ‘La Verità’ oggi in edicola ha lasciato tutti senza parole. Si parla del presidente Andrea Agnelli che dopo nove scudetti di fila e tutti gli altri trofei potrebbe lasciare la Juventus. Si parla di una nuova avventura per lui, in Ferrari. Un fulmine a ciel sereno che ha lasciato tutti sconcertati e perplessi. Stando al quotidiano, inoltre, se dovesse prendere piede questa eventualità, interverrebbero investitori esteri.

LEGGI ANCHE>>>De Paul, l’Udinese gioca a carte scoperte con la Juventus

Calciomercato Juventus, l’annuncio clamoroso: “Agnelli lascia i bianconeri”

C’è decisamente aria di rivoluzione in casa Juventus. Dopo anni di dominio in Italia, con i nove scudetti vinti i confini nazionali, la ‘Vecchia Signora’ si appresta a dare l’ennesimo assalto all’Europa affidandosi a Cristiano Ronaldo ad un rivoluzione non solo nei giocatori ma anche nella dirigenza. Cristiano Ronaldo il prossimo anno, nonostante scadenza 2022, potrebbe già lasciare i bianconeri. Il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe anticipare il suo addio alla prossima estate scegliendo di sposare una nuova avventura per un finale ancora intenso nella sua carriera da giocatore. I risultati finora sono stati deludenti e inaspettati, con i tifosi della Juventus che temono di vedersi “scippare” lo scudetto dopo nove anni consecutivi di vittorie. Ma il ribaltone potrebbe coinvolgere anche l’assetto dirigenziale come dicevamo poc’anzi, a partire dallo stesso presidente Andrea Agnelli.