Dybala e il Liverpool, calciomercato: questo matrimonio “s’ha da fare”?

Calciomercato Juventus Dybala/ A tenere banco in casa Juventus è il futuro di Paulo Dybala. L’argentino sembra essere sempre più lontano dai bianconeri, ogni giorno che passa: i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 sono al momento naufragati, e con essi la possibilità di fare dell’ex Palermo una bandiera non soltanto del presente, ma anche del futuro. Come riportato da tuttojuve.com, per il numero 10 della vecchia Signora ci sarebbe addirittura la possibilità di un trasferimento al Liverpool.

I Reds sono infatti alle prese con la grana Salah, che ha più volte esternato il proprio malumore: i “mal di pancia” dell’egiziano possono essere indici del fatto che l’ex Roma abbia dichiarato conclusa la sua esperienza ad Anfield. Con i soldi ricavati da una sua eventuale cessione, i Reds avrebbero il capitale sufficiente per piazzare un colpo da novanta: e proprio il profilo di Paulo Dybala stuzzica e non poco il mago Klopp, da sempre affascinato dalla tecnica del “Picciriddu”. A maggior ragione se non dovesse rinnovare con la Juve..