Calciomercato Juventus, futuro Khedira: ecco dove andrà il tedesco

Il tedesco sembra essere intenzionato ad accettare la corte di Carlo Ancelotti, che ha espresso parole al miele nei suoi confronti in più di una circostanza

Juventus Khedira calciomercato/ L’avventura di Sami Khedira alla Juventus è ormai giunta al capolinea: il calciatore tedesco, infatti, il cui contratto con i bianconeri scadrà la prossima estate, non ha trovato l’accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris per il prolungamento della sua esperienza sotto l’ombra della Mole. Del resto, già la scorsa estate i Campioni d’Italia hanno cercato in tutti i modi di “epurare” l’ex Real Madrid, senza mai riuscirvi: la proposta di una buonuscita alla stregua di quanto accaduto con Higuain è stata rispedita al mittente.

L’addio del centrocampista alla Juventus potrebbe materializzarsi già a gennaio. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, infatti, sarebbe forte su di lui il pressing dell’Everton: Carlo Ancelotti stima molto le qualità del pupillo di Massimiliano Allegri, ed ha assoluto bisogno di un rinforzo d’esperienza, che possa fungere da collante in gruppo giovane a cui manca un vero e proprio leader carismatico. Tutte caratteristiche che sono state sempre attribuite alla mezzala, che fino ad ora Andrea Pirlo ha deciso di non utilizzare né in campionato né in Champions League.