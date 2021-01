Calciomercato Juventus, Alaba pronto alla firma: scatto decisivo

Calciomercato Juventus, c’è lo scatto decisivo per David Alaba. L’austriaco potrebbe firmare con il Real Madrid

Calciomercato Juventus, David Alaba è pronto a chiudere con il Bayern Monaco. Per molti mesi il laterale austriaco è stato vicino e oggetto di mercato alla Juventus, ma sembra che in questo momento i Merengues siano la squadra in vantaggio per garantirsi le prestazioni sportive dell’abile giocatore, già a partire dalla prossima estate. Un colpo che se andasse in porto chiuderebbe definitivamente le porte alla concorrenza bianconera.

La sua rottura col Bayern Monaco è ormai consolidata, considerate anche le dichiarazioni della società, che allontana la possibilità di un rinnovo contrattuale. Alaba va in scadenza il prossimo 30 giugno 2021 con il club bavarese, da gennaio potrà firmare un precontratto con la sua prossima squadra, che poi potrà essere depositato dal primo di febbraio.

