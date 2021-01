Calciomercato Juventus, trattativa Rovella: le ultime

By

Il calciomercato della Juventus viaggia sempre orientato al futuro ed è per questo che i bianconeri hanno messo nel mirino Rovella, mediano del Genoa.

Un calciatore giovane ma che nelle sue poche apparizioni in serie A ha dimostrato di poter essere un prospetto davvero molto interessante. La Juve, che ha sempre operato con grande lungimiranza sul mercato, non ha perso tempo e per bruciare la concorrenza ha subito cercato di chiudere l’operazione con il Genoa, proprietario del suo cartellino. E l’impressione è che manchi poco alla fumata bianca.

