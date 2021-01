Calciomercato Juventus, proposto un esperto centravanti

Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera impegnata in questo periodo a cercare un nuovo attaccante per rinforzare la rosa.

Possibilmente dovrà essere un elemento con caratteristiche tecniche decisamente diverse da quelle degli attaccanti che al momento sono in organico, ovvero Ronaldo, Morata e Dybala. Magari un centravanti fisico, bravo nel gioco aereo e che sappia dialogare con i compagni. Per questo motivo l’opzione Llorente sembrava essere una delle più concrete. Ma il Napoli non sembra voler fare a meno della sua punta. Ma ci sono tantissimi altri nomi in ballo.

