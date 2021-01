Rovella alla Juventus, calciomercato: fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Juventus, mancano soltanto alcuni dettagli prima che il difensore del Genoa possa trasferirsi ufficialmente in bianconero.

Calciomercato Juventus Rovella/ La campagna di restyling promossa dalla Juventus la scorsa sessione estiva di calciomercato non è passata di certo inosservata. Era necessaria una svolta di politica aziendale: l’esigenza di svecchiare la rosa ha fatto sì che Paratici acquistasse profili come McKennie, Arthur, Kulusevski, Federico Chiesa ( per citarne alcuni). Al netto degli infortuni di Giorgio Chiellini, che in questo scorcio di stagione ha trascorso più tempo in infermeria che sul manto erboso, e delle prestazioni piuttosto altalenanti fornite da Leonardo Bonucci, Fabio Paratici si è mosso per acquistare uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico italiano: si tratta di Nicolò Rovella, per il quale l’accordo con il Genoa è ormai a un passo.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie riportate da pochi istanti da Sky, i due club sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Non sembrano esserci discrepanze sostanziali sulla valutazione del difensore, che dovrebbe attestarsi sui 10 milioni di euro. Resta da capire se il giocatore si trasferirà a Torino tra sei mesi o fra diciotto mesi. In quest’ultimo caso, il centrale dovrebbe firmare necessariamente il rinnovo contrattuale con i rossoblu, dal momento che il suo contratto è in scadenza il prossimo anno.