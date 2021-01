Calciomercato Juventus, il retroscena: l’abbraccio con Paratici sancisce la pace

Uno dei nodi del calciomercato della Juventus riguarda il futuro di un campione bianconero, che ha aperto il 2021 nel migliore dei modi: con un gol.

Di Paulo Dybala è stata infatti la quarta marcatura bianconera, quella che ha messo il sigillo sulla vittoria della squadra di Pirlo. I tifosi sperano che l’argentino possa tornare a essere sempre più determinante per le sorti della Juve, specie in questo gennaio così fitto di impegni decisivi.

LEGGI ANCHE –>Rovella-Juventus, la fumata bianca sembra essere vicina

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, proposto un esperto centravanti

Calciomercato Juventus, gli indizi da un video a fine gara

Alla fine del match c’è stato un abbraccio tra il dirigente juventino Paratici e Paulo Dybala. Un gesto che vale più di mille parole e che testimonia come la società bianconera punti forte sull’argentino, che pure nelle ultime settimane è stato ed è al centro di voci di calciomercato. Il suo contratto non è stato infatti ancora rinnovato e non c’è dubbio che il talentuoso attaccante ex Palermo faccia gola a tante big d’Europa. Nel frame, vicino a Dybala, anche Rodrigo De Paul, stella dell’Udinese: indizio di mercato bianconero o semplice coincidenza?