Morata, cosa filtra in vista di Milan-Juventus. Pirlo ha già deciso

il centravanti bianconero, Alvaro Morata, con ogni probabilità non sarà disponibile in vista di Milan-Juventus, match previsto per mercoledì sera a San Siro.

«Morata con il Milan? Ha avuto un risentimento, lo valutiamo giorno per giorno e vediamo come procede il suo recupero. Ma non credo che possa essere a disposizione per mercoledì». Parole, quelle di Andrea Pirlo, che suonano come una sentenza. Dai microfoni di Dazn il tecnico della Juventus non lascia aperto nemmeno uno spiraglio per vedere il canterano a San Siro. E’ un’assenza pesante, che sposta gli equilibri verso la formazione di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, il gol non cambia l’offerta. Ecco la proposta della Juventus