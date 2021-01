Sergio Ramos, la Juventus ascolta le sue parole: «Io e Messi insieme…»

Il difensore del Real Madrid viaggia versa un mancato rinnovo contrattuale. Sergio Ramos però potrebbe giocare con Messi nella prossima stagione.

Dalla Spagna rimbalza una di quelle notizie che potrebbero sconvolgere il calciomercato europeo. A darne notizia la trasmissione “El Chiringuito TV” che è sempre attento alle vicende che ruotano intorno ai blancos. Questa volta l’indiscrezione riguarda il Real. Madrid, per l’esattezza il capitano della real casa. Sergio Ramos, infatti, è ormai prossimo all’addio con la questione contrattuale che resta totalmente irrisolta. All’orizzonte, oltre al nome della Juventus, spunta però una soluzione clamorosa.

Sergio Ramos e Messi insieme

«Al PSG mi hanno detto che faranno uno squadrone con me e Messi» sarebbero le parole shock che Sergio Ramos avrebbe rivelato al presidente Florentino Perez. Clima bollente in merito al futuro dell’alfiere merengue, che oltre al Paris Saint-Germain è stato accostato anche alla Juventus e al Manchester United. E’ ancora tutto bloccato per il suo rinnovo. Anzi, le ultime evoluzioni sul futuro del leader e capitano fanno scattare l’allarme sul possibile addio a fine stagione del nazionale spagnolo. Ramos è in scadenza il prossimo 30 giugno e l’ultima offerta del Real (con un taglio sull’attuale ingaggio da circa 12 milioni) non lo avrebbe soddisfatto.