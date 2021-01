Calciomercato Juventus, il Bayern vuole Douglas Costa e ne offre due

Il calciomercato della Juventus è appena iniziato e sono tante le voci che si accavallano nel corso di questi ultimi giorni.

I bianconeri sicuramente avranno qualche elemento nuovo in arrivo in questo mese di gennaio, con Andrea Pirlo che si attende i rinforzi giusti per puntare in alto. Ovvero al decimo scudetto consecutivo e anche alla Champions League. Difficile dire cosa serva di preciso per arrivare al successo, ma la dirigenza sa sempre come muoversi e anche questa volta non deluderà certo i tifosi.

