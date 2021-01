Bernardeschi adesso è un vero problema per la Juventus

Bernardeschi sta bloccando il mercato della Juventus perché crede di poter dare il suo contributo in bianconero. Il club non è d’accordo.

Federico Bernardeschi è diventato un vero problema per la Juventus. Il calciatore ex Fiorentina ha fallito con la maglia bianconera e il club vorrebbe cederlo. Il problema è che finora ha rifiutato tutte le proposte avanzategli dalla dirigenza. Per scegliere in maniera più serena il proprio futuro si è affidato a Mino Raiola, un mago per i trasferimenti. Per adesso, però, non sembra muoversi nulla all’orizzonte. Anzi, semmai è il contrario.

LEGGI ANCHE >>> Bergomi, ma che dici? Capello e Del Piero lo asfaltano su Juve e Inter

L’avventura di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus non è mai realmente decollata. L’esterno è ora dato in uscita con diversi club interessati. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, però, l’esterno ex Fiorentina starebbe rifiutando ogni destinazione con l’intenzione di restare a Torino. Avrebbe già detto no all’Hertha Berlino e potrebbe rientrare nell’affare Gomez con l’Atalanta, ma la sua intenzione resta chiara. Occhio anche al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista ha aumentato il livello delle sue prestazioni, ma, come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, potrebbe comunque lasciare Torino. Da tenere in considerazione la pista che lo porterebbe in Premier League all’Everton dove ritroverebbe Carlo Ancelotti che già l’aveva lanciato al PSG.