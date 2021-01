Locatelli alla Juventus, calciomercato: il Sassuolo ha fissato il prezzo

Calciomercato Juventus, sempre nel mirino di Fabio Paratici come prossimo acquisto per la prossima stagione

Locatelli Juventus calciomercato/ Il talento cristallino di Manuel Locatelli ha ammaliato molti addetti ai lavori. il centrocampista del Sassuolo anche in questo primo scorcio di stagione si sta confermando su livelli molto alti, meritandosi la convocazione in Nazionale di Roberto Mancini, che in più di una circostanza ha elogiato pubblicamente le qualità tecniche dell’ex centrocampista del Milan. Abile sia in fase di impostazione che in quella di contenimento, capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità senza alcun timore reverenziale, il jolly di De Zerbi rappresenta il prototipo di calciatore moderno.

Paratici lo sa, e ha cominciato a tessere la tela con i neroverdi, scontrandosi però con la volontà del Sassuolo, che per Locatelli chiede non meno di 35 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata dai vertici dirigenziali bianconeri, che sperano di abbassare la parte cash con l’inserimento di bonus e contropartite.