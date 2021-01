Luis Alberto, magia per il centrocampo della Juventus

La Juventus sogna di convincere la Lazio e Lotito a cedere Luis Alberto. Il mago accetterebbe il trasferimento in bianconero senza remore.

Magia e qualità per il centrocampo della Juventus. La fantasia di Andrea Pirlo si alimenta giorno dopo giorno con calciatori che danno del tu al pallone. La realtà dei fatti, però, poi si scontra con le difficoltà economiche che attraversa la Vecchia Signora. Ecco perché è impensabile fare voli pindarici a breve scadenza. Ad ogni modo, uno dei pallini del tecnico bresciano gioca nella Lazio. E’ Luis Alberto, che giocata dopo giocata ha segnato 4 gol in questo campionato.

Luis Alberto, la posizione dei bianconeri

Il portale calciomercatoweb.it rilancia la notizia. il mercato estivo della Juventus incrocerà quello di Luis Alberto. L’ex Liverpool, in scadenza nel 2025, ha una valutazione monstre di 55-60 milioni di euro. Il club bianconero può cercare di accontentare, in buona parte, le pretese di Lotito. Sul piatto i cartellini di Daniele Rugani, valutato 13 milioni e di rientro dal prestito al Rennes, e quello di Federico Bernardeschi. Basterà questo a dare a Lotito l’input per il lasciapassare? Difficile, perché il patron biancoceleste vuole monete d’oro. E quella bottega non è mai a buon mercato.