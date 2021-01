Giroud alla Juventus, calciomercato: arriva la decisione del francese

Calciomercato Juventus, Giroud rappresenta un profilo intrigante per la dirigenza bianconera. Tuttavia, il francese preferirebbe restare al Chelsea.

GIROUD JUVENTUS CALCIOMERCATO/ Tra i tanti nomi accostati alla Juventus in questo scorcio di sessione invernale di calciomercato, ce n’è uno che stuzzica particolarmente le fantasie dei dirigenti di Corso Galileo Ferraris. Si tratta di Olivier Giroud, che in questa prima parte di stagione si sta confermando su livelli molto alti, soprattutto in campo europeo: i 4 goal siglati al Siviglia hanno rappresentato in un certo senso la punta dell’iceberg di un percorso di crescita che lo sta proiettando come uno degli attaccanti più completi del panorama calcistico internazionale.

La “Vecchia Signora”, si sa, è da tempo sulle tracce di un profilo che sappia far rifiatare Alvaro Morata, soprattutto in vista dei futuri impegni in campionato, Coppa Italia e Champions League. Sebbene le prestazioni di Paulo Dybala siano in continua crescita, come confermato dalla prova fornita dalla Joya alla scala del calcio, la necessità di rimpinguare un reparto al quale manca una vera e propria quarta punta appare piuttosto inevitabile.