La Juventus è già al lavoro per preparare la prossima partita di campionato che domenica 10 gennaio la vedrà opposta al Sassuolo.

Un altro match che la squadra di Pirlo vuole portare assolutamente a casa. Vincendo sul campo del Milan, infatti, la Juve è tornata prepotentemente in corsa per il titolo. Accorciate le distanze anche dall’Inter, adesso si può guardare al futuro senz’altro con maggiore ottimismo. Senza però dimenticare che le insidie sono sempre dietro l’angolo e occorrerà evitare passi falsi, specie con le piccole.

Juventus, contro il Sassuolo chance per Kulusevski?

Come si legge sul sito ufficiale, “nel menu di giornata scarico per i protagonisti di San Siro, possessi palla e partitella per il resto del gruppo”. L’obiettivo è quello di recuperare uomini in vista della prossima partita, ma sarà difficile. Tuttavia potrebbero esserci delle novità nella formazione di Pirlo. Kulusevski potrebbe trovare spazio sulla sinistra al posto di Ramsey, McKennie e Arthur spingono per rientrare nell’undici titolare. In avanti invece si va verso la conferma di Dybala come partner di Cristiano Ronaldo. Maglia da titolare che sembra sicura anche per Chiesa, uno degli uomini più in forma.