Cristiano Ronaldo, prende corpo uno scambio col Paris Saint Germain

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. L’Idea è di uno scambio con il Paris Saint Germain.

Cristiano Ronaldo è il calciatore che fa sognare i tifosi della Juventus. Sempre presente quando deve trascinare la squadra, ha una media spaventosa. Ha realizzato finora 14 gol in 16 partite, di cui appena 13 giocate. Insomma, più di un centro ogni 90′. il suo contratto, però, è pesantissimo e i 30 milioni all’anno iniziano a pesare seriamente sul futuro. Il fuoriclasse portoghese crede nel progetto della Juventus, tanto che non vorrebbe salutare. C’è tuttavia un però…

PSG e Man Utd su Cristiano Ronaldo

Come riporta il sito calciomercatoweb.it, il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decifrare. Per lui c’è l’ipotesi Paris Saint-Germain, ma anche Manchester United. I Red Devils potrebbero riaccogliere CR7, ma la suggestione in casa Juventus è un’altra. Uno scambio tra Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo. Per l’argentino si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dopo aver fatto tanto bene all’Inter ed essersi affermato come uno dei migliori nel suo ruolo. I costi di CR7 e Icardi sono molto simili per il cartellino: tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma gli stipendi sono nettamente diversi: il portoghese, come già affermato in precedenza, percepisce 31 milioni a stagione. Icardi, invece, al PSG percepisce sui 10 milioni di euro più bonus.