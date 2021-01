Quagliarella alla Juventus e non solo, Calciomercato: doppio affare in vista

Mikkel Damsgaard è stata una vera e propria rivelazione della rosa di Ranieri. Il giovane mediano 20enne di passaporto danese è stato uno dei migliori in campo contro l’Inter nella vittoria di ieri. Un centrocampista abile sia in difesa che nella manovra offensiva. Il gioiello è valutato almeno 10 milioni di euro. Piace alla dirigenza nerazzurra ma i bianconeri sembrano già in pole per l’acquisto.

LEGGI ANCHE>>>Luis Alberto, magia per il centrocampo della Juventus

Dunque ci sarebbe una doppia opportunità dalla Sampdoria. Quagliarella + Damsgaard.

Quagliarella sarebbe contento di poter tornare in bianconero e ritrovare l’amico e compagno di quadra Pirlo con cui alla Juventus ha vinto uno scudetto. Ma le richieste di Fabio sono di siglare un contratto di almeno 18 mesi e non solo i 6 come, invece, vorrebbe poter fare la Juventus. Ora bisogna capire come si evolverà la situazione. Sempre in pole c’è anche il possibile ritorno di Fernando Llorente, altro ex volenteroso di poter ritornare in bianconero. L’eventuale accelerata arriverà nel corso delle prossime settimane.