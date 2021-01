Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono un nuovo attaccante di ruolo. Pirlo l’ha chiesto, si sta lavorando su più nomi:

Calciomercato Juventus, per completare la rosa del maestro c’è bisogno di un nuovo interprete offensivo: il cosiddetto attaccante di ruolo e vice Morata. Pirlo lo sa ed è stato molto onesto nel dirlo in conferenza stampa, riferendosi addirittura ad un giocatore in particolare, Olivier Giroud. Ma il francese per quanto qualitativo, sembra più difficile di altri profili, che invece, sono vicini. L’obiettivo dichiarato della dirigenza è quello di spendere il meno possibili, anzi, di non spendere. La situazione Covid-19 e la conseguente pandemia ha gravato tantissimo sulla questione economica del club. Un mercato low cost è l’unica cosa che quest’anno sembra logico fare. Ma ciò non esula i bianconeri dal fare un buon investimento, anche sull’usato sicuro.

Calciomercato Juventus, l’attaccante per completare la rosa: i nomi

L’obiettivo della dirigenza è quello di chiudere per un profilo low cost che, al di là dell’età, possa permettere una stagione giocata al massimo e senza un eventuale prolungamento futuro. Stiamo parlando di un operazione in similitudine a vecchi colpi come Luca Toni, Nicklas Bendtner etc. Sostanzialmente si punta ad un usato sicuro per questo fine stagione, per poi, a giungo puntare su un altro obiettivo importante. I diversi noni sondati dalla società sono di ex campioni bianconeri: da Fabio Quagliarella a Fernando Llorente. Entrambi molto vicini sia con affetto che come proposta. La dirigenza farà le dovute considerazioni, ma i profili trattati sono già certezze.