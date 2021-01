Raiola, occhiolino a Pirlo. Riporta subito un giocatore alla Juventus

Mino Raiola sta costruendo l’operazione per riportare Luca Pellegrini alla corte di Andrea Pirlo alla Juventus. Lascerebbe così subito il Genoa.

I rapporti tra Mino Raiola e la Juventus sono ottimi. Il super procuratore dai tempi di Nedved stringe accordi importanti con la Vecchia Signora. Quando c’è da fare una cortesia, non si tira indietro sapendo che il piacere sarò ricambiato. Gli affari, nel tempo e per citarne alcuni, di Ibra, De Ligt, Pogba hanno scritto la storia del mercato internazionale. Adesso però c’era la necessità di completare un rientro e così sarà. Luca Pellegrini tornerà in bianconero per allungare il suo contratto e mettere radici a Vinovo.

Pellegrini alla Juventus grazie a Raiola

Paratici e Cherubini lavorano su più tavoli, tra questi anche un possibile ritorno alla base di Luca Pellegrini. Pirlo ha una casella scoperta a sinistra, con la società campione d’Italia che stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ starebbe valutando di anticipare il ritorno a Torino del mancino classe 2000 dal Genoa. Raiola non sarebbe soddisfatto della gestione del suo assistito al Genoa e starebbe spingendo per il rientro alla Juve già in questa sessione invernale del mercato. Il ds dei liguri Maroccu ha allontanano una possibile partenza del terzino, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe versare un indennizzo a Preziosi per liberare il giocatore. Se dovesse concretizzarsi il ritorno, a quel punto Pirlo potrebbe aprirebbe alla cessione in prestito di Frabotta (titolare nell’ultima gara con il Milan) per giocare con maggiore continuità e che piace al Cagliari.