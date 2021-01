Reynolds alla Juventus. Affare fatto, ecco dove andrà in prestito

Affare fatto tra la Juventus e il Dallas Fc. Reynolds è praticamente un giocatore della Juventus che lo parcheggerà per sei mesi a Benevento.

Il problema non era tanto il costo, quanto lo status di extracomunitario di Reynolds che impedisce un arrivo immediato alla Juventus. Sulla carta, quindi, bisognava aspettare l’estate ma parallelamente si stava pensando ad una possibile sinergia con il Cagliari per portare Bryan subito in Italia. Ieri sera il colpo di scena. Paratici non ha trovato l’intesa con i sardi, bensì con il Benevento del presidente Vigorito. L’idea è di lasciarlo in prestito sei mesi in Campania e poi fargli vestire il bianconero dalla prossima stagione. Pippo Inzaghi ha già dato l’ok. E’ stata così battuta la concorrenza della Roma, con il tecnico Paulo Fonseca che aveva messo gli occhi sul gioiello statunitense.

Reynolds, le cifre dell’affare

La Juventus, quindi, si prepara a chiudere l’arrivo in Italia di Bryan Reynolds, esterno difensivo destro americano. A darne notizia ieri Sky. Per il classe 2001 il club bianconero sta portando avanti un affare simile a quello che a gennaio 2019 portò in Italia Merih Demiral dall’Alanyaspor, passando in quel caso dal Sassuolo: il giocatore è extracomunitario, status per cui la Juve ha tutti gli slot completi, così verrà girato al Benevento fino a fine stagione. L’operazione sarà chiusa in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 7 milioni di dollari e a giugno le parti discuteranno il futuro del calciatore.