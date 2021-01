De Paul alla Juventus, calciomercato: la rivelazione inaspettata

Calciomercato Juventus, non si placano le voci su Rodrigo De Paul. A tal proposito, il vice presidente dei friulani Campoccia ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Calciomercato Juventus De Paul/ Tra i tanti nomi accostati alla Juventus in questa fredda sessione invernale di calciomercato, impossibile non citare Rodrigo De Paul, per il quale sembra essersi scatenata una vera e propria asta. Quasi tutte le big del campionato italiano stanno attenzionando la forte mezzala sudamericano, che anche in questa prima parte di stagione è partita con il piede sull’acceleratore, mettendo a referto già tre goal e ostentando una generale superiorità tecnica e fisica.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, il grande ritorno di Mario Mandzukic

Qualità che non sono di certo passate inosservate, con gli addetti ai lavori che stanno cercando di sondare il terreno con l’Udinese, alla ricerca di uno spiraglio che fino ad ora non si è mai materializzato. Del resto, le richieste dei friulani sono assolutamente chiare: come rivelato dal vice presidente dei bianconeri Campoccia sulle frequenze di Radio kiss Kiss, De Paul non partirà per “meno di 40 milioni di euro“.