Locatelli, ecco gli sviluppi tanto attesi della trattativa con la Juventus

La Juventus domani sera avrà l’occasione di ammirare da vicino Manuel Locatelli, talento del Sassuolo che costa 35 milioni.

E’ Locatelli uno degli obiettivi bianconeri per il centrocampo, calciatore come detto cresciuto tantissimo e pronto al salto in una big. La Juve continua nel suo corteggiamento ma il Sassuolo non molla sul prezzo. Che è (almeno) di 35 milioni di euro, senza la possibilità di trovare una formula diversa dalla cessione. L’idea che sta maturando è di fare come con Kulusevski, ma mancano i fondi. Cedendo Bernardeschi, però, potrebbero andare all’assalto del talento neroverde. C’è tempo, perché l’operazione paratici vuole completarla per giugno, lasciando il regista ancora sotto l’egida guida di De Zerbi.

Locatelli al cospetto del maestro Pirlo

Il portale calciomercatoweb.it dà degli aggiornamenti a riguardo. Domani sera, all’Allianz Stadium, la squadra di Pirlo ospiterà il sorprendente Sassuolo di De Zerbi, che si trova ad un solo punto di distanza dai campioni d’Italia in carica. Per il club bianconero sarà anche l’occasione per osservare da vicino Manuel Locatelli, ‘pallino’ di Pirlo e ormai da tempo obiettivo di mercato della Juve. La società torinese potrebbe presto tornare all’assalto del centrocampista ex Milan.