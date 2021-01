Szczesny, il Chelsea tenta il portiere della Juventus. La risposta

Szczesny è finito nel mirino del Chelsea che lo vorrebbe a Stamford Bridge. Incedibile per la Juventus, che però provoca i londinesi.

Per Szczesny sono 12 su 17 le presenze stagionali in campionato e 14 i gol subiti in campionato. Una buona media considerato l’andazzo del resto delle formazioni di Serie A. Il portiere della nazionale della Polonia è un pezzo pregiato del calciomercato e per questo la Juventus deve guardarsi bene dalle sirene di mercato che lo interessano. Pirlo punta molto su di lui, specialmente per la sua bravura nel gestire il pallone con i piedi, cosa che lo rende un libero aggiunto quando si crea dal basso l’azione.

LEGGI ANCHE >>> Scamacca, è lui l’idea di Paratici. Juventus tra presente e futuro

Szczesny, le avance del Chelsea e la risposta di Paratici

Il portale calciomercatoweb.it svela che per Szczesny si è mosso il Chelsea di Frank Lampard. Nonostante la valutazione di 45-50 milioni, le big dall’estero continuano a monitorare la sua situazione. C’è il pressing del Chelsea, che potrebbe pensare al polacco visto soprattutto in caso di rinnovo di un altro obiettivo, ovvero Donnarumma. I ‘Blues’ potrebbero mettere sul piatto Jorginho ma la Juventus potrebbe provocare chiedendo Kante. Entrambi? Sì perché per privarsi del suo numero uno, l’offerta dovrebbe essere di quelle davvero irrinunciabili.