Scamacca alla Juventus, calciomercato: il Sassuolo fissa il prezzo

Calciomercato Juventus, i bianconeri monitorano da molto vicino la situazione relativa a Gianluca Scamacca. L’attaccante di proprietà del Sassuolo, però, è valutato 22 milioni di euro dai neroverdi.

Calciomercato Juventus Scamacca/ La Juventus lavora a fari spenti su Gianluca Scamacca. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, l’attaccante del Sassuolo, che attualmente sta militando nelle fila del Genoa, rappresenta un profilo che ben si adatta alle richieste della dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che intende svecchiare la rosa, abbassare per quanto possibile il monte ingaggi, e trovare allo stesso tempo una quarta punta che possa all’occorrenza far rifiatare Alvaro Morata.

Tuttavia, non sarà affatto facile mettere le mani su Scamacca. Gli emiliani, infatti, non hanno nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello per una cifra che non sia superiore ai 20 milioni di euro: una richiesta importante, che ha dato adito a riflessioni importanti in casa bianconera. Memore delle nefande esperienze riscontrate con Orsolini e Gabbiadini, ad esempio, Paratici starebbe tentennando sulla bontà dell’operazione, che vorrebbe concludere al massimo con la formula del prestito con diritto di riscatto.