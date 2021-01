Calciomercato Juventus, l’affare è praticamente fatto

Il calciomercato della Juventus è ormai aperto e i bianconeri stanno cercando dei tasselli per il presente ma anche per il futuro.

E uno dei nomi più caldi è ovviamente quello di Bryan Reynolds, esterno destro americano dotato di un grande fisico (190 centimetri) e destinato ad essere un giocatore importante per gli ampi margini di crescita che ha a disposizione. La Juve chiuderà l’affare in sinergia con il Benevento, non avendo slot liberi per gli extracomunitari.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve

Calciomercato Juventus, Reynolds andrà in prestito al Benevento

Confirmed! Today is Bryan #Reynolds day to #Juventus. Juve and #Benevento, where the american right fullback will play until June, will close the deal from #FCDallas. Contract until 2025. Paperworks time with the intermediary Frank Trimboli. Done deal 🔜. #transfers https://t.co/fGb17IT7eo — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2021

Come ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter, sembra esere ormai ad un passo l’accordo che porterà il laterale destro in Italia in questo mese di gennaio. Reynolds si accaserà per i prossimi sei mesi in prestito dal Dallas Fc al Benevento prima di passare in estate poi in bianconero. Si parla di una cifra di circa 7 milioni di euro. Per il calciatore un contratto fino al 2025, a dimostrazione di come si voglia puntare forte su di lui per il futuro. Sei mesi di apprendistato alla corte di Inzaghi non potranno che fare bene all’esterno.