Juventus, scelta la data del recupero contro il Napoli

Spunta un week-end di febbraio per il recupero di campionato tra Juventus e Napoli. Ecco quando si dovrebbe giocare il match.

Mentre la Juventus si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro senza Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Dybala, si parla anche di altro. In un momento così delicato, con la sfida che potrebbe segnare la fine del dominio bianconero in Italia, tiene banco sempre la questione Napoli. il caso è ufficialmente chiuso. Dopo il pronunciamento del CONI, che ha cancellato la sconfitta a tavolino degli azzurri e disposto la disputa della partita, anche la FIGC archivia l’inchiesta. Inchiesta ufficialmente aperta mesi fa dal Procuratore federale Chinè, per accertare eventuali violazioni del protocollo da parte dei partenopei prima della partenza per Torino.

LEGGI ANCHE >>> Felipe Melo, attacco al simbolo Juventus: «Chiellini senza etica»

La Juventus a febbraio contro il Napoli

Secondo il quotidiano Libero, l’orientamento sarebbe quello di piazzare la gara tra Juventus e Napoli nel weekend tra il 13 e il 14 febbraio. Vale a dire esattamente quando da calendario si dovrebbe invece disputare la gara di ritorno al San Paolo. L’opzione più probabile sarebbe dunque quella di far slittare il retour match a data da destinarsi, sulla base di quelli che saranno gli impegni di entrambe in Coppa Italia e nelle coppe europee. A perderci come sempre la formazione bianconera che avrà ancora di più intasato il proprio cammino.