Milik, l’Olympique Marsiglia lavora ai fianchi del Napoli. La Juve attende

Il club francese presenterà una nuova offerta possibilmente superiore ai 10 milioni di euro. Milik non chiude la porta ad un trasferimento in Francia.

L’Olympique Marsiglia continua a credere nell’operazione Arkadiusz Milik. Dalla Francia sono convinti di poter strappare il sì del polacco prima della deadline dell’1 febbraio. Nelle prossime ore, probabilmente entro lunedì, il club francese presenterà una nuova offerta possibilmente superiore ai 10 milioni di euro. Questa, riporta Alfredo Pedullà, va considerata con con i bonus che ha messo sul piatto nelle ultime ore. Non saranno fondamentali, ma le garanzie che verranno date al Napoli sulla percentuale da eventuale futura vendita. E’ questo il passaggio essenziale per poter arrivare alla quadratura. La partita è ancora aperta, il dettaglio è importante per capire che Arkadiusz non ha chiuso completamente alla possibilità di lasciare lo stadio Maradona entro gennaio.

Milik, la posizione della Juventus

Per Milik la Juventus vive una posizione di totale attesa. Sa che se il polacco non dovesse firmare con nessuno, il 2 febbraio sarebbe praticamente un calciatore bianconero. Il Napoli, molto infastidito da questa situazione, sta cercando di raggiungere il migliore accordo possibile con il Marsiglia. Ma non è semplice. Pretende introiti futuri che difficilmente verranno concessi. Intorno a fine mese la verità: ADL lo perderà a zero o accetterà quanto offrono dalla Francia. Paratici aspetta sereno. Ha lui le carte migliori in mano.