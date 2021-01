Vidal bacia lo stemma della Juventus: esplode la polemica social

Il centrocampista cileno è stato protagonista di un curioso siparietto prima del fischio d’inizio

Inter Juventus Vidal/ Farà sicuramente discutere ciò che è accaduto prima di Inter Juventus. Arturo Vidal, infatti, intento ad abbracciare Giorgio Chiellini, ex compagno di squadra, ha baciato lo stemma della Juve, squadra nella quale ha militato per 4 anni. Il gesto non è di certo passato inosservato, e ha mandato su tutte le furie i supporters della Beneamata. Clicca qui per vedere l’immagine

