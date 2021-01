Calciomercato Juventus, accordo fatto: sarà del Milan

Tanti tifosi hanno sperato che nel corso di questa sessione di calciomercato la Juventus potesse ingaggiarlo come quarta punta.

Ma non sarà così, perché le intenzioni del club non sono quelle di riportare a Torino Mario Mandzukic, centravanti che già in passato è stato grande protagonista con la maglia bianconera. Un calciatore che proprio un anno fa circa lasciava la Juve per accasarsi all’Al-Duhail. L’esperienza con la squadra di Doha però non è stata delle più soddisfacenti e da tempo l’attaccante aspetta la chiamata giusta per ripartire. Chiamata che sembra essere arrivata.

Calciomercato Juventus, Mandzukic sarà del Milan