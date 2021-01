Video Goal Barella Inter Juventus: tiro preciso, i nerazzurri raddoppiano

Video Goal Barella Inter Juventus: la gara di San Siro si sblocca ancora grazie a Barella. Clicca qui per vedere il gol

Inter Juventus Video Goal Barella /La Juventus trova di nuovo lo svantaggio grazie ad una rete di Barella, che sfrutta al massimo le sue potenzialità e la sua tecnica regalando ai suoi compagni un meritato doppio vantaggio sui bianconeri che stasera non sembrano in partita. Barella e compagni sicuramente forzeranno i tempi per cercare di trovare la via per chiudere il match, ormai in doppio vantaggio. Così da arrivare alla fine della partita con più sicurezza. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi minuti che ci attendono, ma i bianconeri sono purtroppo doppiamente in svantaggio e non sembrano reagire ad un match fino adesso negativo.

