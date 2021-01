Gomez, la Juventus chiama l’Atalanta! Le novità sul Papu

La Juventus si è fatta sentire con la famiglia Percassi per il Papu Gomez, ma le intenzioni dell’Atalanta sono state fin dall’inizio molto chiare.

Il tracollo della Juventus a San Siro, dove ha abdicato all’inter che marcia verso il titolo, ha fatto squillare un forte campanello d’allarme. I bianconeri hanno bisogno di qualità a centrocampo, subito. Anche perché inspiegabilmente Pirlo si ostina a lasciare fuori Mckennie e Kulusevski per far giocare Rabiot e Ramsey. Scelte senza senso, incomprensibili, che hanno vanificato quanto di buono fatto in queste ultime settimane. Il titolo è volato via, così come la stella filante. Leggasi i dieci scudetti di fila. Per questo motivo ci sarebbe bisogno del Papu Gomez, uno che la lampadina l’accende sempre.

LEGGI ANCHE >>> De Paul alla Juventus, calciomercato: l’indiscrezione fa saltare il banco

Gomez, la posizione dell’Atalanta

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus ha sondato il terreno con la famiglia Percassi. Dall’Atalanta, però, nessuna apertura. Oltre all’Inter e alle altre big, Gomez piace anche alla Vecchia Signora. Le resistenze orobiche lo spingono quindi sempre più verso le società straniere. Decisiva, in tal senso, la volontà dei bergamaschi di non cederlo a dirette rivali se non per cifre importanti: 13 milioni di euro la richiesta. Paratici dovrà farsene una ragione.