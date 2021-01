De Paul alla Juventus, calciomercato: l’indiscrezione fa saltare il banco

By

Calciomercato Juventus, De Paul sempre nel mirino di Fabio Paratici come rinforzo per la prossima stagione: ma la concorrenza non manca

De Paul Juventus/ Non si ferma il tam tam mediatico intorno a Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, autore anche quest’anno di una stagione assolutamente sopra le righe, è entrato nel mirino dei principali top team italiani ed europei. La grandissima forza fisica, unita alle grandissimi doti tecniche ed atletiche, lo rendono uno dei centrocampisti moderni più importanti del panorama internazionale. Sebbene il calciatore abbia a più riprese ribadito la volontà di restare in quel di Udine anche la prossima stagione, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile potrebbe decidere di cambiare idea.

L’Udinese continua a chiedere 40 milioni per il suo cartellino, e non intende assolutamente abbassare le pretese: in estate le sirene della Premier sono state piuttosto importanti, con il Leeds che è arrivato a mettere sul piatto ben 28 milioni di euro, trovando però l’ostracismo del club friulano.