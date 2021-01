Bonucci e Chiellini, dallo sconforto social all’addio alla Juventus

Bonucci e Chiellini si sono sfogati sui social dopo il ko con l’Inter. La loro avventura alla Juventus però è arrivata al tramonto.

Sono il simbolo della Juventus che vinceva, ma gli hanno sono trascorsi per tutti e il capitano lo ha mestamente ammesso dopo il tracollo di San Siro. Un’epoca si è chiusa, si lavora per aprirne un’altra, ma trasmettere il dna della Juventus non è facile. E’ qualcosa di estremamente complicato al punto che i tifosi sono molto preoccupati di ciò che potrà succedere nei prossimi mesi. Bonucci e Chiellini si sono sfogati sui social. «Sappiamo di avere dato una grande delusione ai nostri tifosi, ma i primi ad essere delusi per la nostra prestazione siamo noi – ha detto il regista difensivo. Non ci resta che lavorare e ritornare a vincere subito a partire da mercoledì! Forza Juve, rialziamoci subito. Delusi e arrabbiati quanto voi».

