Zoff: «La Juventus deve fare una cosa soltanto con Pirlo»

Il mito “Nazionale” Dino Zoff analizza il momento negativo della Juventus e traccia la strada riguardo alla posizione dell’allenatore Andrea Pirlo.

Andrea Pirlo è sulla graticola. Malissimo in campionato dove addirittura rischia la qualificazione in Champions League. E’ l’uomo del giorno al contrario e non arriva per nulla bene alla sfida di Supercoppa contro l’amico Gennaro Gattuso. A fotografare il momento è il Campione del Mondo di Spagna ’82 Dino Zoff. Uno che in 10 anni di Juventus ha vinto tutte le coppe che erano a disposizione. «La Juventus ceve digerire il ko con l’Inter e riuscire ad assorbire gli effetti che ha prodotto. Ma loro sono abituati alle pressioni, se non la Vecchia Signora chi è in grado di sopportare questo carico di stress?».

