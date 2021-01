Juventus-Napoli, il diktat di Pirlo: “Cancelliamo l’Inter”

E’ il giorno della vigilia per la Juventus, che domani sera affronterà il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana.

A Reggio Emilia si gioca un match davvero molto importante per i bianconeri. Che ovviamente vogliono vincere per alzare al cielo il trofeo, ma anche per cancellare il ko contro l’Inter che rischia di mandare in frantumi i sogni del decimo scudetto consecutivo da parte di Ronaldo e compagni. E lo conferma anche Andrea Pirlo in conferenza stampa: “Vogliamo presentarci in campo con grande determinazione per portare a casa il trofeo, abbiamo grande voglia di rifarci dopo la sconfitta con l’Inter” ha detto il tecnico bianconero.

