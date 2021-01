Calciomercato Juventus, le scelte per l’attacco si riducono a due

Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco anche a poche ore dal fischio d’inizio del match contro l’Inter.

L’obiettivo principale della dirigenza bianconera è quella di regalare una pedina in attacco a mister Pirlo. Un giocatore che sappia integrarsi in tempi rapidi nell’organico juventino e che magari abbia delle caratteristiche diverse da quelle degli attaccanti che attualmente si trovano in rosa. Nel frattempo uno dei giocatori che la Juve ha seguito in questi mesi sembra destinato altrove. Milik è infatti ad un passo dall’accordo con il Marsiglia, pronto ad affidargli una maglia da titolare.

