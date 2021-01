Calciomercato Juventus, Bonucci via: il sostituto arriva dall’Inter

De Vrij alla Juventus, calciomercato: il post Bonucci arriva dall’Inter? Secondo le ultime indiscrezioni, l’interista sarebbe entrato nel mirino della dirigenza bianconera

Bonucci Juventus calciomercato De Vrij Inter/ Clamoroso scenario delineato tracciato da calciomercato.it. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, nel caso in cui si dovesse materializzare la cessione di Leonardo Bonucci al termine di questa stagione, la prima scelta per sostituire il vice capitano bianconero sarebbe Stephan De Vrij: il centrale olandese, il cui contratto in scadenza nel 2023 non è stato ancora rinnovato, potrebbe ricomporre a Torino la coppia tutta olandese con Matthijs De Ligt.

Leggi anche–> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: addio Demiral, i dettagli

In questa prima parte di stagione Bonucci ha mostrato più di una defayance, per usare un eufemismo. Sebbene l’esperienza dell’ex difensore del Bari rappresenti un toccasana per l’inesperta retroguardia di Andrea Pirlo, il centrale non sembra più essere quello ammirato un paio di stagioni fa. Età anagrafica non più “verde”, certo, ma anche abilità connaturate che non lo hanno mai reso un vero e proprio stopper, ma un libero aggiunto, molto bravo con la palla tra i piedi. Caratteristiche che lo rendono “appetibile” agli occhi di Pep Guardiola, che ha basato molte delle sue fortune su giocatori capaci di dare del tu al pallone.