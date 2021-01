Milik, spunta la clausola anti Juve voluta da De Laurentiis

Milik ha deciso dove giocherà le prossime stagioni, Lo farà in Francia con la maglia dell’Olimpique Marsiglia. De Laurentiis ha però voluto una clausola anti Juventus.

Non ci sono più sorprese dietro l’angolo come nel mercato di settembre. Napoli, Juventus, Roma e tutte le altre pretendenti per Milik sono state messe a posto dall’affondo dell’Olimpique Marsiglia. L’offerta del club francese per Arek Milik ha toccato quota 12 milioni di euro. Nel dettaglio sono 8 milioni garantiti con un prestito con obbligo di riscatto (e pagamento biennale). Più altri 4 milioni di bonus, legati alla qualificazione in Champions League e ai risultati del giocatore in termini di presenze e di gol. Lo sforzo della società francese è legato all’intesa di massima raggiunta con l’attaccante polacco, pronto a sottoscrivere un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. Cosa che per cautela farà anche con il club partenopeo.

