Calciomercato Juventus, il Marsiglia ha raggiunto l’accordo per l’acquisto di Milik. Il polacco si trasferirà in Ligue 1.

Calciomercato Juventus, Milik alla fine ha scelto il Marsiglia. Da tempo corteggiato dai bianconeri e dallo stesso direttore sportivo Fabio Paratici, alla fine, ha scelto di andare in Francia, in Ligue 1. Il centroavanti polacco volerà in Francia per prendere parte alla rosa del Marsiglia. Un colpo che spiazza tutti visto che Milik era ancora nei desideri di tante squadre ai vertici. Un accordo definitivo sulla base di 8 milioni di euro più 4 di bonus e il 30% sulla futura rivendita.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Pirlo: rivoluzione nella rosa per la sfida contro il Napoli

Calciomercato Juventus, accordo totale per Milik: arriva subito

Alla fine la telenovela Milik si è chiusa definitivamente. Da tempo corteggiato dai bianconeri con in prima linea il direttore sportivo Fabio Paratici, Arkadiusz Milik ha scelto di sposare la squadra allenata da Villas Boas. Il Marsiglia ha trovato l’intesa per chiudere definitivamente per l’attaccante polacco del Napoli. Confermando un importante trasferimento, che avrà come formula un prestito con obbligo di riscatto, che avrà valenza al primo punto in classifica raccolto dal Marsiglia.