Juventus-Napoli, Supercoppa a rischio. Ma il Covid non c’entra

La sfida Juventus-Napoli che assegnerà stasera la Supercoppa italiana è prevista per le 20.45. Ma potrebbe essere rinviata a sorpresa.

Stasera, per la prima volta in stagione, Juventus-Napoli si ritroveranno di fronte per la Supercoppa Italiana. I bianconeri sono i detentori del titolo di Campioni d’Italia, mentre a giugno i partenopei hanno battuto la Vecchia Signora ai rigori aggiudicandosi la Coppa Italia. Adesso, dopo i veleni legati alla sfida saltata in campionato causa Covid-19, Cristiano Ronaldo e Insigne si ritroveranno faccia a faccia. Ma non è ancora detta l’ultima parola, perché è ancora vivo il pericolo rinvio.

Juventus-Napoli, c’è la nebbia

Juventus-Napoli però non riesce proprio a dormire sogni tranquilli e stando a quanto sottolineato da ‘Repubblica’ oggi a Reggio Emilia nell’orario serale potrebbe calare un fitto banco di nebbia che potrebbe rendere complicata quindi la visibilità. Un rischio evidente e che preoccupava già nella serata di ieri con annessi peggioramenti proprio nel giorno della finale del Mapei Stadium. Da capire quindi come si svilupperà, in bilico nella sua stessa esistenza, come afferma il quotidiano: rischio rinvio? Gattuso e Pirlo incrociano le dita e sperano di poter scendere in campo. Anche se i bianconeri sono senza cinque calciatori titolari…