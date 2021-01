Video Goal Juventus Napoli Ronaldo: tiro perfetto, portiere battuto

Juventus Napoli, Video Goal Ronaldo: clicca qui per vedere la rete

Juventus Napoli Video Goal/ I bianconeri riescono ad andare in rete grazie ad un gol di Ronaldo, che sfrutta al massimo le sue potenzialità e la sua tecnica regalando ai suoi compagni una rete importante in casa propria. Il portoghese e compagni sicuramente forzeranno i tempi per cercare di trovare la via per chiudere il match, ma per i bianconeri non è ancora finita. Infatti Pirlo farà di tutto per ribaltare il risultato: un’eventuale vittoria consentirebbe ai bianconeri di rispondere con vigore alla concorrenza, e di occupare, con un scarto di tre reti, il primato nel girone. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi minuti che ci attendono, ma intanto Vidal porta in vantaggio gli avversari.

Leggi anche–>Muriel in orbita Juventus, c’è chi lo ha offerto a Paratici