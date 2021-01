Reynolds, clamoroso risvolto di calciomercato. Juventus beffata sul gong?

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Reynolds dai Dallas al Benevento con la benedizione della Juventus. Invece la Roma torna in pole.

C’è una svolta clamorosa per Bryan Reynolds, almeno nella trattativa con il Dallas. Come raccolto da Calciomercato.it, la Roma è arrivata a un’offerta di 7 milioni di euro per il terzino. Si parla di circa mezzo milione in più rispetto alla proposta di Juventus e Benevento. Nell’ultimo weekend c’erano stati dei nuovi contatti sull’asse Trigoria-Dallas che hanno portato ad alzare l’asticella. L’entourage del terzino classe 2001 propende però per la soluzione bianconera e anche il Bruges ha fatto un altro tentativo alcuni giorni fa. In ogni caso nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva del ragazzo.

Reynolds, gli scenari

Se tutto dovesse andare come già impostato da settimane, lo scenario sarebbe di facile descrizione. Per Reynolds il club bianconero sta portando avanti un affare simile a quello che a gennaio 2019 portò in Italia Merih Demiral dall’Alanyaspor, passando in quel caso dal Sassuolo. Il giocatore è extracomunitario, status per cui la Juve ha tutti gli slot completi, così verrà girato al Benevento fino a fine stagione. L’operazione sarà chiusa in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 7 milioni di dollari e a giugno le parti discuteranno il futuro del calciatore.