Calciomercato Juventus, il difensore può tornare in Italia

Il calciomercato della Juventus vede sempre tanti giocatori coinvolti nei rumors, sia in caso di acquisto che di cessione.

Indubbiamente in questi ultimi giorni di trattative il club bianconero cercherà di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Ma la dirigenza cercherà anche di capire quale possa essere il futuro di alcuni suoi elementi che si trovano in prestito. Uno di questi è Daniele Rugani, attualmente al Rennes. Dove finora però, frenato da qualche acciacco di troppo, ha collezionato solo 1 gettone di presenza in Ligue1 e 1 in Champions, per un totale di soli 107 minuti giocati. Eppure gli estimatori non gli mancano di certo.

