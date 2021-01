Juventus-Bologna, le probabili formazioni. Kulusevski in panchina

Pirlo orientato a non schierare Kulusevski in Juventus-Bologna. Probabile turno di riposo anche per Chiesa, mentre McKennie giocherà dal 1′.

Andrea Pirlo, dopo la vittoria in Supercoppa contro il Napoli, è orientato ancora una volta a cambiare formazione in campionato. Contro il Bologna a farne le spese sarà sicuramente Dejan Kulusevski che comunque non aveva sfigurato. E’ in bilico pure la posizione di Chiesa, uscito al 45′ per un fastidio alla caviglia. Chi invece giocherà certamente è Mckennie. Smaltito il problema col Covid, l’americano è divenuto un punto fermo della formazione bianconera. Il suo allenatore, inoltre, non può farne a meno per l’equilibrio e il dinamismo che conferisce.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

La Vecchia Signora si presenterà come al solito con il modulo variabile che ha caratterizzato la prima parte di stagione di Andrea Pirlo. In Juventus-Bologna, qualora Demiral non recuperasse, ci sarebbe il quarto match consecutivo di Giorgio Chiellini. Il capitano sta stringendo i denti in questi momenti di difficoltà, ma le assenze di De Ligt e Alex Sandro pesano come macigni. Ecco però le probabili formazioni delle due formazioni che domani alle 12.30 si ritroveranno di fronte allo Stadium.