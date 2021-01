Scamacca, le ultime notizie dal fronte per la Juventus

Enrico Preziosi, presidente del Genoa è stato chiaro: «Scamacca? Non ho la palla di vetro per dirvi se resterà o meno nella nostra compagine».

«Scamacca? Che se ne parli sono contento, è un giocatore nostro e resterà con noi. Se resterà anche dopo la fine del mercato? Serve una palla di vetro, ma non ce l’ho». Sono parole del presidente del Genoa, Enrico Preziosi. Il numero uno rossoblù sta seguendo da lontano la vicenda che interessa principalmente la Juventus e il Sassuolo che devono trovare un accordo per il trasferimento del centravanti romano in bianconero. Sarebbe la quarta punta a disposizione di Andrea Pirlo. Gli emiliani vogliono un obbligo di riscatto a 22 milioni, Paratici spinge per avere il diritto. Insomma, il ragazzo piace ma non al punto da investire quella somma dopo appena 9 presenze e 2 gol in Serie A.

