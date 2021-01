Calciomercato Juventus, scambio con il Milan: Demiral sul piatto, i dettagli

Demiral al Milan, calciomercato Juventus: secondo le ultime indiscrezioni, il difensore potrebbe essere scambiato con Rebic

Demiral Milan calciomercato Juventus Rebic/ Clamorosa indiscrezione rilanciata da calciomercatonews. Juventus e Milan, infatti, sarebbero pronte ad intavolare un super scambio che vedrebbe coinvolti Ante Rebic e Merih Demiral. I bianconeri, infatti, hanno assoluta esigenza di rimpolpare la zona offensiva del proprio reparto, e sarebbero disposti a sacrificare il centrale turco, che in questa prima parte di stagione ha faticato e non poco per trovare una continuità in termini di rendimento: Paratici ha individuato in Rebic il rinforzo giusto da consegnare a Pirlo, anche se non sarà facile far breccia nel muro eretto da Maldini.

Il “Diavolo” ha sempre stimato le qualità fisiche e tecniche di Demiral, tanto che già un anno e mezzo fa, dopo che i bianconeri ne avevano ultimato l’acquisto dal Sassuolo, si vociferava di un possibile approdo in quel di Milano. Ecco perché sarebbero ben contenti di accogliere il turco, al quale consegnerebbe le chiavi della difesa in coabitazione con Romagnoli: la proposta di Maldini è sembrata più che altro una provocazione, alla luce dei sondaggi ( timidi) compiuti dalla Juve per Rebic. Appare piuttosto improbabile che questo tipo di operazione possa chiudersi in questa sessione di mercato, ma in futuro mai dire mai: le vie del mercato, in questo senso, sono infinite..