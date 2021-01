Calciomercato Juventus, colpo dal Bayern Monaco: era un pupillo di Allegri

Tolisso alla Juventus, calciomercato: il centrocampista francese è entrato nuovamente nel mirino della dirigenza bianconera

Tolisso Juventus calciomercato/ Mancano ancora alcuni giorni alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, e la Juventus è ancora alla ricerca di colpi importanti con i quali poter recuperare punti preziosi in campionato consolidandosi allo stesso tempo in campo internazionale. Oltre al capitolo attaccanti, con Scamacca che è al momento il favorito dal momento che il passaggio di Llorente all’Udinese sembra ormai cosa fatta, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sta provando a capire la fattibilità di un eventuale colpo a centrocampo, reparto che si è rivelato essere il tallone d’Achille della nuova Juve targata Pirlo.

Leggi anche–>Scamacca, le ultime notizie dal fronte per la Juventus

Come rivelato da calciomercato.com, infatti, nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il nome di Correntin Tolisso, vecchio pallino della dirigenza bianconera. Il calciatore francese non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il Bayern Monaco, ragion per cui dalla Germania sono sicuri del fatto che la Juve cercherà in tutti i modi di mettere a segno il tanto agognato colpo per la mediana. Appare piuttosto difficile che si possa materializzare in questa sessione invernale: più probabile, invece, che ciò possa avvenire la prossima estate, quando il transalpino si troverà a un anno dalla scadenza del contratto con i bavaresi.