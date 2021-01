E’ sempre il nodo attaccante quello da sciogliere in questa sessione di calciomercato per la Juventus di Andrea Pirlo.

Nel frattempo però stanno arrivando dei risultati importanti, l’ultimo la vittoria contro il Bologna. Un successo che consente a Ronaldo e compagni di accorciare le distanze dalla vetta occupata dal Milan e anche dall’Inter di Antonio Conte. Per quanto riguarda il rinforzo in avanti, ai tanti nomi dell’ultimo periodo si è aggiunto nuovamente quello di Edin Dzeko. Il bosniaco infatti non sembra più molto sicuro di rimanere nella capitale e la Juventus potrebbe fiutare l’affare, cercando in extremis di portarlo a Torino.

