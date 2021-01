Calciomercato Juventus, dalla Spagna fanno sul serio. Il Real Madrid proporrebbe Mariano Diaz in cambio dell’attaccante

Calciomercato Juventus, rimane aperta l’operazione Dzeko. L’attaccante sembra ormai ai miimi storici con il proprio allenatore Fonseca. Un suo addio già in questa sessione di mercato sembra sempre di più prendere piede. Diverse le opzioni, in Italia continuano ad essere interessate sia Juventus che l’Inter, ma i bianconeri figurerebbero in pole. Ma l’ultima proposta arriva dalla Spagna, il Real Madrid potrebbe proporre uno scambio con la Roma offrendo il cartellino di Mariano Diaz. Ora la dirigenza giallorossa valuterà attentamente il da farsi.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: intreccio per Dzeko

Dzeko potrebbe quindi lasciare i giallorossi in questa sessione di mercato. Diverse le opzioni in ballo: in Italia Juventus e Inter sarebbero le due squadre realmente interessate, ma come dicevamo poc’anzi, i bianconeri sarebbero in pole. Dall’Inghilterra stuzzica l’idea del grande ritorno al Manchester City ma l’ultima concreta opzione è quella che arriva dalla Spagna. La squadra di Zinedine Zidane avrebbe proposto al centroavanti la possibilità di giocare con i galacticos. Operazione che avrebbe validità solo di fronte ad un scambio di cartellini, si parla di una proposta che vedrà coinvolto Mariano Diaz.